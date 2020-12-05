Мечтающая Грузия

Наконец -то объявлены официальные итоги парламентских выборов в Грузии. Правящая политическая коалиция «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с 90 мандатами лидирует в избирательном списке страны.

На втором месте идет оппозиционная партия «Национальное движение».

Напомним, что в контексте последних парламентских выборов в Грузии переживались определенные сомнения. В первую очередь пандемия коронавируса вызывала беспокойство, даже до последних дней не было точно известно: удастся ли провести выборы?

Но они состоялись без каких-либо временных сдвигов, хотя некоторые наблюдатели последнюю вспышку пандемии в стране связывают именно с выборами. Напомним, что среди южно-кавказских республик пандемия в Грузии имела самые низкие показатели, но ближе к осени в стране начали зашкаливать все эпидемические показатели, однако, как уже заметили, это не повлияло на решение правительства о проведении очередных парламентских выборов.

Теперь наступило время для подведения итогов. Напомним, что у оппозиции были большие ожидания в контексте последних выборов, особенно, после того, как было решено провести выборы в основном по многомандатной – пропорциональной системе.

Ожидалось, что выборы по партийным спискам не обещают больших шансов правящим «грузинским мечтателям», политическая коалиция которых состояла из малоизвестных и малых партий. Но результаты выборов не подтвердили предварительные оценки экспертов оппозиционного лагеря.

Тут со своей стороны, добавим, что, когда стало ясно, что оппозиция не в силах организовать массовые протесты перед выборами лишний раз стало очевидно, что в лагере правящей партии ситуация не такая уж драматичная. И сами грузинские эксперты отмечали, что для средне-статического грузинского избирателя система проведения выборов не такая уж архиважная задача – их вполне устраивает и мажоритарная система.

Надо сказать, что выборы полностью подтвердили подобные оценки – очередные парламентские выборы не изменили политическую конфигурацию в стране. Конечно, результаты правящей партии далеки от абсолютной победы – они получили из 150 мест лишь 90!

Но относительная победа за ними, и нет сомнений, что «грузинские мечтатели» без особого труда сформируют новый правительственный кабинет.

Почему национал-демократы в очередной раз не смогли вернуть себе лавры политической власти? Думается, что им мешает «тень» экс-президента Саакашвили. Последний, несомненно, имеет большой авторитет в международных кругах.

Президент Украины решил воспользоваться имиджем Саакашвили, которого на Западе знают, как последовательного борца против коррупции, плюс, как опытного человека, сумевшего даже свести на нет ее последствия в отдельной стране – в Грузии.

Напомним, что, будучи премьер-министром и нынешний президент Молдовы Мая Санду также хотела пригласить Саакашвили в свою страну и поручить ему проведение антикоррупционной политики и реформ…

Но есть такая известная поговорка: нет пророка в своем отечестве, т.е. на своей родине.

Исходя из этой логики, можно утверждать, что экс-президента в своей стране не очень-то любят и поэтому своими заявлениями он не только не помогает своим оппозиционным соратникам, наоборот, даже мешает. Конечно, не всем удается избавиться от т.н. «звездной болезни» — да, Саакашвили в довольно молодом возрасте сумел стать президентом, будучи еще совсем молодым и энергичным, ему пришлось покинуть большую политику. Понятно, что человек полон энергии и хочет что-то делать, вдобавок, привык быть постоянно в центре внимания – все это ясно и понятно, но есть суровые политические игры, которые диктуют политикам свои условия. Это касается не только Саакашвили. Помнится, чего только не натворил бывший польский президент Лех Валенса, чтобы вернуться в большую политику, вновь стать кумиром масс! Даже проиграв выборы, он собирался вернуться на свой завод электриком!

Поэтому Саакашвили должен смириться с суровой логикой большой политики: в одну и ту же реку дважды не входят.

Что касается политики всея Грузии, на днях натовские генералы вновь заговорили о том, что пора принимать Тбилиси в ряды НАТО и вручить ему План Действий по Членству.

На первый взгляд кажется, что Грузия уже преодолела все препятствия. Во — первых, даже натовские генералы считают, что абхазские и южноосетинские конфликты не должны стать помехой на пути принятия Грузии в Альянс.

Во-вторых, один из противников принятия Тбилиси в ряды Североатлантического Блока, немецкий канцлер Ангела Меркель также скоро уйдет из большой политики, и в отличие от Украины, которой в приеме в НАТО мешает даже Венгрия, у Грузии больше нет других противников.

В- третьих, опять же в отличие от Украины, 80 процентов грузин поддерживают евроатлантический курс своей страны.

Но в отличие от натовских генералов, дипломаты Альянса выступают с более осторожными заявлениями, судя по которым нашему западному соседу еще долго придется заполнять какие-то бумаги для приема в НАТО…