Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана принимает меры по тушению пожара в «Промышленном парке Азерсун» в поселке Гаджи Зейналабдин Сумгайыта.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, Войск гражданской обороны, Сумгайытского регионального центра МЧС и два вертолета авиационного отряда.

Продолжаются неотложные меры по недопущению распространения огня на большую территорию. Все сотрудники, работающие на территории, были эвакуированы

Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.