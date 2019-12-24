Мбаппе рассказал о борьбе за «Золотую бутсу» с Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о борьбе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.

— Я старался превзойти себя в конце прошлого сезона, а не просто тихо ждать его завершения. Затем я осознал, что могу попытаться завоевать титул лучшего бомбардира Европы. Но там был Месси.

— Я забиваю два, он кладет три, я — три, он — четыре! Это было настолько невероятно, что я обсуждал это с Усманом [Дембеле], говорил ему: «Это невозможно, он специально это делает? Он следит за тем, сколько я забиваю?» Он ответил: «Конечно, Месси следит за тобой!» Тогда я сказал себе: «О да, Месси следит за мной…» Приятно видеть, что такой игрок не пренебрегает мной, — сказал Мбаппе.

В прошлом сезоне Месси забил 36 голов и получил «Золотую бутсу» в 6-й раз. Мбаппе остановился на отметке в 33 мяча. (sports.ru)