«Лейпциг» в большинстве одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Доминик Собослаи (24-я минута) и Андре Силва (71). У гостей мяч забил Рияд Марез (76). На 83-й минуте красную карточку получил защитник английского клуба Кайл Уокер.