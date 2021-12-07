«Лейпциг» в большинстве одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Доминик Собослаи (24-я минута) и Андре Силва (71). У гостей мяч забил Рияд Марез (76). На 83-й минуте красную карточку получил защитник английского клуба Кайл Уокер.
В параллельном матче дубли Килиана Мбаппе (2, 7) и Лионеля Месси (38, 76 — с пенальти) позволили «Пари Сен-Жермен» разгромить «Брюгге» — 4:1.
По итогам группового этапа ЛЧ «Манчестер Сити» (12 очков, первое место) и «ПСЖ» (11 очков, второе место) вышли в 1/8 финала турнира, «Лейпциг» (7 очков, третье место) пробился в плей-офф Лиги Европы, «Брюгге» (4) стал четвертым и завершил выступление в еврокубках. (РИА Новости)