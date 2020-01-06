Мазахир Панахов: Зарегистрирована кандидатура 458 человек для участия в парламентских выборах

Для участия на предстоящих 9 февраля в Азербайджане внеочередных парламентских выборах уже обратились 2 296 человек.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, 463 человека представляют 19 политических партий, кандидатура 17 человек выдвинута инициативными группами, 1 816 человек баллотируются в индивидуальном порядке: «Кандидатура 2 146 из них уже подтверждена, 2 017 человек уже получили подписные листы. 774 человека вернули подписные листы. Кандидатура 458 человек зарегистрирована».