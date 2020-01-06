Мазахир Панахов: Зарегистрирована кандидатура 458 человек для участия в парламентских выборах

Для участия на предстоящих 9 февраля в Азербайджане внеочередных парламентских выборах уже обратились 2 296 человек.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, 463 человека представляют 19 политических партий, кандидатура 17 человек выдвинута инициативными группами, 1 816 человек баллотируются в индивидуальном порядке: «Кандидатура 2 146 из них уже подтверждена, 2 017 человек уже получили подписные листы. 774 человека вернули подписные листы. Кандидатура 458 человек зарегистрирована».

| 2020-01-06T18:23:49+00:00 6 января 2020, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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