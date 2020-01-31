Мазахир Панахов: Недопустимо проведение одним кандидатом кампании против другого

«Проведение одним кандидатом кампании против другого кандидата недопустимо».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он призвал кандидатов быть справедливыми: «Мы создали для всех кандидатов равные условия. Однако, необходимо правильно использовать эту ситуацию. Проведение кандидатами кампании друг против друга — противоречит законодательству и мы не допустим этого».

«Кандидаты в депутаты не должны строить свою победу на поражении других», — добавил М.Панахов.

| 2020-01-31T18:05:47+00:00 31 января 2020, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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