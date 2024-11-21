Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение спикера Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой посетить страну с официальным визитом.

Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Сагиба Гафарова пригласила Валентину Матвиенко посетить Азербайджан с официальным визитом. Спикер СФ приняла приглашение. Конкретные даты визита будут согласованы дополнительно», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в ходе встречи, которая прошла на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ, Матвиенко и Гафарова договорились активизировать парламентские контакты.

Кроме того, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по парламентской линии, а также взаимодействие на международных площадках.