Официальный Ереван никогда не ставил под сомнение территориальную целостность Украины.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге в парламенте Армении сказал спикер Ален Симонян, комментируя заявление главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко, которая анонсировала запрос в Национальное собрание Армении для выяснения позиции парламентариев относительно «обвинений спикера Алена Симоняна в адрес России».

Симонян отметил, что в своем выступлении на саммите глав парламентов стран ЕС в Испании он не использовал определение «незаконное», говоря лишь о «вторжении» в Украину, и заявил, что Армения признает территориальную целостность Украины и других стран. В смысле международного права Армения признает и территориальную целостность России, добавил он.

«Разве в этом смысле я сказал что-то новое? Официальная позиция Армении никогда не была иной. При этом я не использовал формулировку «незаконное», чтобы не играть на человеческих эмоциях», — подчеркнул Симонян.

Он добавил, что пока не получал заявления от партнеров из Совфеда РФ, но готов получить и ознакомиться с ним.