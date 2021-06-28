Голландский защитник Маттейс де Лигт поделился мыслями после проигранного матча 1/8 финала против сборной Чехии (0:2). Во втором тайме Маттейс сыграл рукой и получил прямую красную карточку от российского арбитра Карасева.

«Конечно, это ужасно. Мы проиграли из-за того, что я сделал. Оглядываясь назад… Не должен был дать мячу так отскочить. Мне казалось, игра у нас под контролем. Было несколько моментов, особенно в первом тайме. У меня не было ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла. Было ощущение, что мы устали, хотя понятия не имею, почему. Мы очень хотели выиграть — для многих ребят это был важнейший матч в карьере», — цитирует голландца официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Нидерландов вылетела из розыгрыша Евро-2020 на стадии 1/8 финала. На групповом этапе Нидерланды набрали девять очков из девяти возможных.