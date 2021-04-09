«Мата Хари» бьет рекорды в YouTube, но букмекеры не видят Эфенди победительницей

Чем меньше дней остается до конкурса «Евровидение» — 2021, тем больше растет ажиотаж среди букмекерских контор. И похоже, серьезные шансы на победу в этом году имеет Мальта, которую представляет 18-летняя Дестини Чукуньере. Буквально на пятки ей наступают артисты из Швейцарии и Франции, а замыкают пятерку предполагаемых лидеров Болгария и Италия.

Наша конкурсантка Самира Эфенди, по данным букмекеров, может занять 19 место, сообщает #. И это несмотря на то, что на официальном канале «Евровидения» в YouTube наша певица со своим хитом Mata Hari бьет все рекорды. На данный момент количество просмотров ее клипа уже превысило 3 миллиона просмотров. При этом, клип букмекерской фаворитки Дестини Чукуньере просмотрели 3, 3 млн. человек.

Самиру Эфенди называют одной из самых ярких и красивых участниц «Евровидения» 2021. Девушка активно готовится к своему дебюту на сцене евросонга, и намерена покорить всех своей восточной харизматичностью.

24 апреля Самира в качестве специальной гостьи выступит на Eurovision Spain Pre-Party в Испании, — промоконцерте, который состоится в онлайн-формате.

На сцену «Евровидения» наша конкурсантка выйдет 18 мая, в день первого полуфинала под номером 14. Финал конкурса состоится 22 мая.

Среди главных новостей конкурса – зрители в зале. Власти Нидерландов разрешили присутствовать поклонникам шоу на всех главных конкурсных событиях, включая полуфиналы, финал и официальные репетиции. В ближайшее время организаторы конкурса объявят о том, по какому принципу будет осуществлен допуск публики на мероприятие.

Известно, что на всех девяти шоу одновременно в зале может присутствовать максимум 3500 зрителей. Это – ровно половина от ожидаемого количества зрителей. При этом у каждого зрителя должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.