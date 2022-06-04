В основном у него пастельный режим, и ему делают переливания. Как всегда, он слаб, и я точно знаю, что это долго не продлится. До каких пор можно делать переливания человеку, который не принимает пищу? Поэтому, наверное, они должны принять какое-то решение. Человек просит о помощи, — заявила журналистам мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания, проведав Саакашвили в клинике «Вивамед».

По ее же словам, лечение Михаила Саакашвили – сложная задача и для зарубежных клиник и, как видно, нужно найти особую клинику, куда его поместят для лечения.

«Это все-таки не лечение, на мой взгляд. Это просто, чтобы он держался, но необходимо предпринять какие-то шаги. Врачи должны сесть и принять решение. У человека проблемы со здоровьем и это должны решить врачи. Выход вижу в лечении, и лечение, как видно, не может проводиться, не проводится. Какое-то у него такое состояние, что оно сложно и для зарубежных клиник. Видимо, нужно найти особую клинику, куда его поместят, и может там что-нибудь смогут [сделать]», — заявила Аласания.

Она откликнулась и на заявление главы Минюста Грузии Рати Брегадзе о том, что не один из диагнозов Михаила Саакашвили не свидетельствует о такой болезни, которая не лечится в Грузии.

По словам Гиули Аласания, для решения проблемы, которые есть у Саакашвили, нужны больше врачи, нежели юристы. (apsny.ge)