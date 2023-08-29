Прокуратура Национального суда Испании начала предварительное расследование о возможном сексуальном насилии в отношении президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса. Вот уже несколько дней многие мировые издания пишут о скандальном происшествии на футбольном поле. Рубиалес поцеловал в губы футболистку испанской сборной Дженни Эрмосо после победы команды в финале чемпионата мира.

Мать Рубиалеса Анхелес Бехар ранее заперлась в церкви в городе Мотриль на южном побережье Испании, где вырос ее сын, и объявила голодовку в связи с «бесчеловечной охотой» на него, сообщает Би-би-си.

Прокуроры намерены связаться с самой футболисткой и «предоставить ей возможность в течение 15 дней обратиться в прокуратуру для получения информации о ее правах как жертвы предполагаемого сексуального насилия, если она захочет подать жалобу».

Для возбуждения дела о сексуальном нападении, домогательстве или сексуальном насилии, необходимо, чтобы пострадавшая сторона или ее законный представитель подали иск или обратились в прокуратуру, объясняют юристы.