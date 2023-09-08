В пятницу, 8 сентября, прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела в отношении отстранённого с должности главы Испанской королевской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса.

На церемонии награждения женской национальной сборной Испании 46-летний функционер поцеловал Эрмосо в губы, за что футболистка написала на него заявление в прокуратуру, а общественность осудила его за этот поступок.

Согласно закону о согласии на сексуальные отношения, принятому в прошлом году, Рубиалесу может грозить штраф или тюремное заключение на срок от одного до четырех лет, если этот инцидент будет расцениваться как сексуальное насилие. (sovsport.ru)