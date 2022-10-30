Предприниматель Илон Маск распорядился начать в субботу сокращение сотрудников приобретенной им компании Twitter. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, некоторые отделы должны быть сокращены больше, чем другие. У некоторых менеджеров компании уже запросили списки сотрудников для увольнения, указывают собеседники агентства.

Число сотрудников, подпадающих под сокращение, не уточняется. В Twitter работает около 7,5 тыс. человек.

Сотрудники, пишет издание, должны быть уволены до 1 ноября — даты, когда работники получают гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их заработной платы. Проведя сокращения до этой даты, Маск может избежать выплаты грантов.