Маск признал, что дело, по которому в США задержали россиянина, касается завода Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск косвенно подтвердил, что дело о сговоре с целью совершения киберпреступления, по которому в США был задержан россиянин Егор Крючков, касается завода компании в Неваде. Об этом Маск написал в четверг в своем Twitter.

«Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал в четверг Маск в Twitter, не приведя каких-либо подробностей.

Таким образом Маск отреагировал на статью Саймона Альвареса, размещенную в четверг на сайте Teslarati, который специализируется на новостях о Tesla. Автор публикации утверждал, что некий русскоговорящий сотрудник завода по производству батарей для электромобилей компании в Неваде предоставил Федеральному бюро расследований (ФБР) США информацию, которая послужила основанием для задержания россиянина. В публикации не представлено каких-либо доказательств подобных утверждений и в качестве источника названы сообщения других СМИ.