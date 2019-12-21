Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner успешно приземлиться

Глава компании SpaceX и основатель компании Tesla Илон Маск пожелал беспилотному космическому кораблю Starliner компании Boeing успешного приземления.

Он написал в Twitter, что орбита трудна, и пожелал кораблю успешно приземлиться и быстро восстановиться для следующего полета.

Новейший космический корабль Starliner отправили к Международной космической станции в пятницу, но он вышел не на ту орбиту. 20 декабря директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что корабль не сможет состыковаться с МКС и вернется на Землю в течение 48 часов. Он пояснил, что корабль отделился от ракеты-носителя, но у него не запустился двигатель, в результате Starliner израсходовал все топливо, и поэтому не сможет добраться до МКС.

Ранее сообщалось, что астронавтам NASA выделят два места на кораблях «Союз» (aif.ru)