Марк Эспер пообещал укреплять военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Марк Эспер на встрече с министром обороны Израиля Бени Ганцем пообещал укреплять безопасность и военное превосходство еврейского государства на Ближнем Востоке. Об этом сообщили во вторник вечером в пресс-службе американского ведомства.

«Наше партнерство поколениями строится на общих ценностях, интересах и озабоченностях, — приводит министерство высказывания Эспера. — <…> Краеугольный камень нашего военного сотрудничества — это сохранение военного превосходства Израиля в регионе. Продолжим поддерживать наш давний приоритет по обеспечению безопасности Израиля».

Министры обсудили подписание соглашений о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, которые открывают «историческую возможность по укреплению региональной безопасности».

Ганц в ходе краткого визита в Вашингтона также встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.