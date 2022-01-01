Депутат французского парламента, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обжаловала в субботу в Государственном совете республики решение правительства заменить французский флаг на европейский под Триумфальной аркой в Париже в связи с началом председательства Франции в Евросоюзе. Госсовет является высшей юридической инстанцией по административным делам.

Политик считает недопустимой замену национального триколора флагом Евросоюза. «Это посягательство на национальный символ нашей страны», — заявила она. «Я возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европы под сводами Триумфальной арки, над могилой Неизвестного солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто сражался за Францию», — указала она в своем заявлении.

Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, представляющая правоцентристскую партию «Республиканцы», в свою очередь призвала президента Франции Эмманюэля Макрона вернуть национальный флаг на его прежнее место. «Я прошу Эмманюэля Макрон вновь установить наш флаг под Триумфальной аркой наряду с европейским. Мы в долгу перед всеми солдатами, которые проливали за него кровь», — написала она в субботу в Twitter.

С критикой этого решения выступил также лидер и другого правого оппозиционного движения «Реконкиста» Эрик Земмур, являющийся, как Ле Пен и Пекресс, кандидатом на пост президента Франции на предстоящих в апреле выборах.