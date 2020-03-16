Марин Ле Пен потребовала закрыть границы Франции из-за эпидемии коронавируса

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает необходимым, чтобы власти Франции в условиях эпидемии COVID-19 закрыли границы и перенесли второй тур муниципальных выборов. Об этом она заявила на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFM.

Ле Пен раскритиковала властей за медлительность в борьбе с распространением коронавирусом нового типа и принятые, по ее мнению, «противоречивые решения». «Хватит медлить, необходимо принимать срочные меры. Учитывая возможное ухудшение ситуации с эпидемией, судя по всему, следует отменить второй тур выборов», — заявила лидер «Национального объединения».

Она предложила провести второй тур выборов не 22 марта, а «через несколько месяцев, когда эпидемию удастся взять под контроль». «Сейчас не время для политической борьбы. Сейчас время вести медицинскую войну, и в ней нельзя терять ни часа», — подчеркнула политик.

Ле Пен потребовала от властей немедленно закрыть границы со всеми наиболее затронутыми эпидемией странами — Италией и Испанией, а также прервать воздушное сообщение с Ираном.(ТАСС)