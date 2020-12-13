Марии Колесниковой присуждена немецкая премия в области прав человека

Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой присуждена премия в области прав человека фонда имени Герхарта Баума. Своим решением оргкомитет демонстрирует «преклонение перед отвагой и бескомпромиссностью» оппозиционерки, сообщили в фонде в субботу, 12 декабря. Размер премии составляет 10 000 евро.

Церемония награждения состоится на фестивале новой музыки Eclat в Штутгарте 7 февраля 2021 года. Колесникова «за невероятно короткое время превратилась в ведущую фигуру белорусского демократического движения», заявила одна из руководителей фестиваля Кристине Фишер. Награду за белорусскую оппозиционерку, которая с начала сентября находится под стражей, получит ее сестра Татьяна Хомич.

Мария Колесникова не впервые стала лауреатом германской премии. Так, в начале декабря ей вместе с Вероникой Цепкало и Светланой Тихановской присудили премию имени Мартина Лютера «Бесстрашное слово». Церемония награждения пройдет 24 апреля в Вормсе. Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси после того, как власти республики сначала отказали в регистрации, а затем взяли под стражу ее мужа Сергея. Вероника Цепкало — жена политика Валерия Цепкало, также отстраненного от выборов. (DW)