Мандат по наследству

Раньше я думал, что умру от старости. Теперь же, есть подозрения, что смерть моя может наступить от смеха. На такие философские размышления наводят действия некоторых отечественных политиков, весьма своеобразно трактующих последние веяния. Итак, Асли Кязимова, дочь депутата Милли Меджлиса 5-го созыва Хангусейна Кязымлы выдвинула свою кандидатуру в депутаты парламента от 80-го Имишли-Бейлаганского избирательного округа, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, ее документы были сданы в ЦИК накануне. Безусловно, выдвигать свою кандидатуру на выборах в ММ — право каждого гражданина республики. Обладает им и Асли Кязимова. Другое дело, как все это преподносится. И вот тут уместно сообщить о речи многоуважаемого Хангусейн-муаллима по данному поводу. Он попытался подвести под данный процесс едва ли не идеологическую базу.

Говоря конкретнее, в беседе с журналистами он изрек, что свою кандидатуру выдвигать не будет, но добавил, что партия определяет политику в соответствии с курсом главы государства: «Мы поддерживаем политику выдвижения молодежи». Ух-ты, как лихо вывернул! То есть, это, согласно умозаключению Хангусейн-муаллима, не банальная попытка передать дочери по наследству депутатский мандат, а целое, понимаешь, действие в духе времени, омоложение кадров.

И тут вспоминаешь, что господин Кязымлы был депутатом всех созывов Милли Меджлиса. Не прерывать же династию владельцев депутатской «корочки» в этой семье! Для реализации всего этого, нужно было бы Хангусейн муаллиму и кресло, в котором он так долго сидел, как-то отметить, чтобы никто другой в него не опустился. Не для других же он его нагревал, как выясняется, а для собственного ребенка.

Правда, тут вот, какая штука нарисовалась. Нынешний год, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, будет годом волонтеров. Так вот, ежели господин Кязымлы так трепетно и чутко относится к распоряжениям и словам главы государства, то может он и дочь свою в волонтеры, а не соискатели депутатского мандата направил? Опять же, «по решению партии», которую Хангусейн-муаллим бессменно возглавляет.

И еще. Замечательный российский адвокат Федор Плевако имел привычку начинать свою речь в суде фразой: «Господа, а ведь могло быть и хуже». И какое бы дело ни попадало адвокату, он не изменял своей фразе. Вспомнилась она мне ныне потому, что и в данном случае все также могло быть хуже. Представьте себе на минутку, что было бы, если бы у Хангусейна Кязимлы было 10 детей и 10 внуков и внучек, достигших возраста, позволяющего им избираться в наш парламент.

Это же целая фракция получается! Еще немного, глядишь, конкуренция могла бы правящей партии «Ени Азербайджан» появиться оттуда, откуда никто не ждал. Кроме того, дети же есть и у многих иных политиков, не менее рьяно играющих роль конструктивных оппозиционеров. Со всеми, как говорится, вытекающими из этого возможными последствиями. Впрочем, все это в теории. На практике же мы видим потрясающе скромного политика, который всего лишь жаждет передать один свой мандат в руки родной дочери.