«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Основное время завершилось вничью — 2:2.

«Манчестер Юнайтед» открыл счет на 10-й минуте поединка, отличился Скотт Мактоминей. В концовке первого тайма «Ливерпуль» забил два мяча за три минуты: на 44-й минуте отличился Алексис Мак Аллистер с передачи Дарвина Нуньеса, а уже в компенсированное время ворота соперников поразил Мохамед Салах. На 87-й минуте Антони сравнял счет.

В дополнительное время «Ливерпуль» вышел вперед, отличился Харви Эллиотт на 105-й минуте. Через семь минут Маркус Рашфорд сравнял счет, а на 120+1 минуте Амад Диалло принес «Манчестер Юнайтед» победу.