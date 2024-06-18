Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings анонсирует заметную дедолларизацию банковских депозитов в Азербайджане за последние годы. В условиях стабильности национальной валюты и более высоких страхуемых процентов по манатным вкладам граждане увеличили срочные сбережения в национальной валюте.

При этом доля коротких вложений все еще составляет львиную часть депозитных портфелей банков, что говорит о высоком уровне неопределенности у вкладчиков. Тем временем аналитики рейтингового агентства фиксируют заметное снижение по долларовым срочным вкладам – интерес граждан к сбережениям в резервной валюте на данный момент более умеренный, если сравнивать с допандемийным уровнем. На то время инвалютные банковские сбережения составляли 55 процентов в общей структуре вкладов, а сейчас эта планка понизилась до 37 процентов.

Следуя отчетности этой структуры по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана, привлекательность вложений в азербайджанских деньгах растет на политике национальных денежных властей, страхующих более высокий процент по вкладам в национальной валюте. Кроме этого, делдолларизации способствуют и высокие котировки нефти на международных биржах, поскольку известно, что валютный курс в Азербайджане зависит от финансовых возможностей Государственного нефтяного фонда. Поэтому стабильно высокие нефтяные прибыли, безусловно, поддерживают широту финансового маневра этой структуры.

«Существенно более высокая средняя процентная ставка по депозитам в национальной валюте (8,4 процента) по сравнению с 2,5 процентами по депозитам в иностранной валюте на фоне стабильного обменного курса и благоприятных, сверхбюджетных цен на нефть повысила привлекательность сбережений в манатах», — сообщается в данных авторитетной международной структуры. Однако эти позитивные в целом процессы могут пойти вспять, если вкладчики почувствуют тревогу за обменный курс маната к доллару, полагают в S&P Global Ratings: «При сценарии усиления давления на обменный курс маната резиденты страны могут быстро провести редолларизацию, чтобы хеджировать свои инфляционные и валютные риски».

Судя по всему, высокая нефть поддержала прогнозы S&P Global Ratings о стабильности курса национальной денежной единицы. «Поддерживаемый правительством курс азербайджанского маната по отношению к доллару США останется на уровне 1,7 AZN, — говорится в отчетности, — И тем не менее, если цены на углеводороды резко упадут и будут оставаться на низком уровне длительное время, полагаем, правительство может рассмотреть возможность корректировки обменного курса, чтобы защитить валютные резервы Центрального банка от значительного снижения, как это произошло в 2015 году».

Посыл аналитиков рейтингового агентства в целом понятен, поскольку ситуация девяти -десятилетней давности особенно наглядно демонстрирует влияние падения котировок нефти на местные финансовые реалии и банковский сектор в условиях достаточно высокого уровня долларизации кредитных и депозитных портфелей финансовых структур. Между тем последняя статистика проливает свет на достаточно резкий рост долларовых вкладов в этом году, поскольку на конец минувшего года уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках республики оценивался в 33,2 процента против нынешних 37 процентов.

По мнению местных аналитиков, рост долларизации может быть обусловлен ситуацией первого квартала текущего года. Так, с января по март статистика фиксирует резкий всплеск долларовых продаж. Достигнув пика в январе (417 млн долларов) спрос не спешил утихать в феврале, а продажи выросли до рекордной отметки – за второй месяц коммерческие банки приобрели аж 870,6 млн долларов. Сей показатель в 2,6 раза превышал уровень за тот же месяц прошлого года. В январе-марте этого года объем продаж валюты ГНФАР банкам составил 1 835,8 млн USD, увеличившись к прошлому году на 97,6 процентов.

По данным Центробанка, продажи долларов стимулировали возросшие расходы государственного бюджета, где свыше 45 процентов составили капитальные затраты. А также значительные государственные инвестиции в инфраструктуру и другие долгосрочные активы. Кроме того, отмечался заметный рост авансовых платежей юридических лиц и увеличение инвестиций по всей экономике. Председатель ЦБА также отметил «неоправданную активность населения», которая способствовала увеличению спроса на иностранную валюту.

Если проще, на рост продаж в первом квартале повлияли опасения стабильности курса, хоть пресса и местные аналитики предупреждали о сложившейся стабильности. Все это в итоге могло подстегнуть вытеснение маната из портфелей банковских вкладов – судя по статистике, в первом квартале уровень долларизации принялся расти впервые за несколько лет, поднявшись с 33,2 до 37 процентов.