Последняя отчетность Государственного таможенного комитета являет спад экспортных доходов из нефтегазового сектора. Снижение поступлений из этого ключевого источника валютных поступлений привело к ожидаемым последствиям – отрицательной динамике по важнейшим макроэкономическим показателям.

Статистика таможни проливает свет на снижение внешнеторгового баланса, уменьшилось активное сальдо внешней торговли, наблюдается снижение по счету текущих операций платежного баланса. Данные таможни свидетельствуют о двукратном уменьшении по сравнению с отчетным временем прошлого года экспорта газа – так, за пять месяцев доходы из этого источника составили 3 млрд 451,1 млн долларов, несмотря на рост физических объемов продаж на уровне 9 млрд 912,6 млн кубометров. Как и следовало ожидать, падение валютных поступлений от голубого топлива вызвано двукратным снижением котировок газа на мировых рынках по сравнению с прошлым годом.

Международные аналитические структуры ожидают дальнейшее падение цены голубого топлива. Рейтинговое агентство Fitch Ratings, например, понизило свои прогнозы цен на газ на 2024 год в связи с ослаблением спроса и ожиданием достаточного предложения в краткосрочной перспективе. Похожей точки зрения придерживаются аналитики Международного энергетического агентства. МЭА констатирует падение цены газа и глобального спроса на ископаемое топливо в этом году.

Базовые прогнозы нефтяных цен остаются на прежнем уровне. Прогноз для марки Brent сохранен на текущий год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год — на уровне 70 долларов, на 2026 год — на уровне 65 долларов. В 2027 году агентство ожидает цену в 65 долларов за баррель. Несмотря на относительно высокую стоимость нефти, добыча нефти в республике снижается. По словам экономиста Натига Джафарли, тенденция зависимости экономики Азербайджана от нефтегазовых доходов сохраняется уже многие годы с тех пор, как в республику потекли нефтедоллары. С этого времени, говорит эксперт в беседе с #, вот уже двадцать лет процентная зависимость от нефтегазового источника во внешней торговле остается практически на том же уровне. Он также отметил, что в мае этого года нефтедобыча сократилась до 500 тыс. баррелей впервые с начала 2000-ых гг.

Среди положительных моментов, на взгляд Н. Джафарли, солидные золотовалютные накопления страны и достаточно низкий в соотношении к внутреннему валовому продукту внешний долг республики. По его мнению, резервы Государственного нефтяного фонда и Центрального банка могут компенсировать риски. Но при этом следует развивать ненефтяную экономику и добиваться свободной конкурентной среды.

Тем временем общий профицит платежного баланса Азербайджана в первом квартале этого года составил 116 млн долларов США. По данным Центрального банка, это в 29,8 раза меньше, чем за отчетное время прошлого года. При этом квартальный профицит был сформирован за счет профицита баланса текущих операций страны в размере 1 млрд 729,8 млн долларов (на 48,8% меньше, чем год назад), дефицита счета операций с капиталом в размере 0,7 млн долларов (год назад был профицит), дефицита финансового счета в размере 1 млрд 594,5 млн долларов (год назад был профицит), дефицита по статьям баланса в размере 18,6 млн долларов (в 66 раз меньше).

Величина платежного баланса считается именно тем фундаментном, на котором выстраивается политика стабильного курса отечественной денежной единицы к доллару. Обычно втекающие в республику денежные потоки по различным финансовым операциям с остальным миром значительно превышают вытекающие. Однако в этом году положительная разница между входящими и исходящими платежами резко сократилась. По мнению экономиста Халида Керимли, это, конечно же, не самое радужное обстоятельство, однако он не видит каких-то причин для беспокойства о стабильности маната. Пока еще сохраняется профицит платежного баланса, резервы страны не сокращаются, поэтому даже в условиях сокращения платежного баланса местная денежная единица остается в зоне комфорта.

Тем временем аналитики S&P Global ожидают, что в 2024-2027 годах у Азербайджана будет двойной профицит бюджета и текущего счета, отражающий в настоящее время благоприятные цены на углеводороды, которые составляют 80% экспорта республики. «Хотя добыча нефти устремилась в долгосрочной тенденции к снижению, а экспорт газа вряд ли полностью компенсирует это снижение», — говорится в отчетности авторитетной рейтинговой структуры. 7 июня 2024 года агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на неинвестиционном уровне «BB+/B» со стабильным прогнозом.

В то же время экономика Азербайджана по-прежнему сосредоточена в нефтегазовом секторе, на долю которого приходится около 50% ВВП и 80% экспорта товаров и услуг. Следовательно, Азербайджан остается уязвимым к любым потенциальным неблагоприятным изменениям цен на углеводороды, утверждают авторы доклада.