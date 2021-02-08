«Ман Сити» все еще хочет подписать Месси

Как сообщает ESPN, английский клуб планирует начать переговоры с аргентинцем в марте или апреле. «Манчестер Сити» решил использовать менее агрессивную тактику, чем «ПСЖ», чтобы убедить Месси присоединиться к клубу.

Утверждается, что несколько человек из «Сити» находятся в постоянном контакте с окружением форварда. В прошлом году клуб работал точно так же, не допуская утечек в СМИ. Информация об интересе «Сити» к Месси появилась только после поражения «Барсы» от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.

Когда стало ясно, что Месси хочет покинуть каталонский клуб, «Сити» предложил ему контракт. Сразу после этого футболист направил руководству «Барселоны» бюрофакс с требованием отпустить его бесплатно. Руководство «горожан» было убеждено, что клуб сможет вписаться в требования ФФП, при этом выплачивая Месси зарплату, близкую к той, что он получает в «Барсе».

Тогда президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу отказался отпустить аргентинца. Сейчас ситуация иная, поскольку срок действующего контракта Месси истекает. Сейчас, как утверждает источник, футболист думает только о «Барсе» и хочет, чтобы команда хорошо закончила этот сезон. (sports.ru)