Мало было пандемии

«В зоне отчуждения бывшей Чернобыльской АЭС в субботу вспыхнуло несколько пожаров, из-за чего на Украине повысился радиационный фон», — пишет корреспондент Le Figaro в Киеве Стефан Сиохан.

«(…) Власти сначала сообщили о том, что радиационное излучение за пределами зоны «находится в пределах нормы», но в воскресенье Егор Фирсов, и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины, предупредил общественность: «Есть плохие новости, радиоактивность в эпицентре лесного пожара выше нормы». Он опубликовал это сообщение в Facebook с фотографией счетчика Гейгера, показывающего, что радиационный фон превышает нормальные показатели более чем в 16 раз. Были мобилизованы сто пожарных, два самолета и вертолет, а в Киеве чувствовался характерный запах лесных пожаров», — говорится в статье.

«За 24 часа было зарегистрировано 693 возгорания по всей Украине, уничтожившие 984 гектара. Общеизвестным явлением в стране является весеннее сжигание высушенных на корню деревьев, которое проводится в селах и лесничествах», — отмечает журналист.

«(…) Пожар не оказал влияние на радиационные данные для Киева и его пригородов, — заявил Егор Фирсов в понедельник. — Не бойтесь открывать окна во время карантина». Первое санитарное оцепление Киева после 1986 года возродило старые воспоминания. В киевском районе Подол можно увидеть пожилых жителей, идущих в супермаркет или продуктовый магазин с лицами, покрытыми противогазами, сохранившимися со времени ядерной катастрофы, а теперь перезапущенными для защиты от COVID-19″, — пишет Сиохан.