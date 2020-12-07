Малайзия направит $5,7 млн на финансирование судебного процесса по делу MH17

Правительство Малайзии направит около 23,3 млн ринггитов ($5,7 млн) на финансирование проходящего в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в понедельник в парламенте министр транспорта Ви Ка Сион.

«В настоящее время проходит суд, в будущем году мы направим 23,3 млн ринггитов, или 30% от расходов, на этот процесс, чтобы привлечь виновных к правосудию», — отметил глава ведомства. По его словам, «государство несет ответственность, поскольку суд связан с крушением малайзийского лайнера, и виновные в данном преступлении должны быть наказаны».