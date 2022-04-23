Малайзия готова рассмотреть любой запрос со стороны РФ, касаемый поставок полупроводников и электроники. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол этой страны в России Бала Чандран.

Он подчеркнул, что на данный момент не в курсе каких-либо переговоров на правительственном уровне по этому вопросу, однако выразил надежду на диалог между бизнесменами.

Чандран отметил, что Малайзия является одним из крупнейших экспортеров полупроводников. Сектор электроники обеспечивает порядка 6% ВВП страны, добавил посол.

Напомним, из-за специальной военной операции на Украине ряд стран ввел санкции против России. В пятом пакете рестрикций, принятом ЕС, указав запрет на экспорт в РФ полупроводников, сложной электроники и программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что россияне в марте стали чаще покупать технику отечественного и белорусского производства (aif.ru).