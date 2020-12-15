Максим Шевенко: «Это очень важный момент, который, возможно, не до конца осознают в России и в Азербайджане»

Карабахская война и ее итоги открывают двери новым возможностям и новому миру, однако создает и много рисков. Об итогах карабахской войны, о том, какие процессы будут развиваться дальше, рассказал в интервью # известный российский журналист, политолог Максим Шевченко.

-Какие главные геополитические итоги мы получили по соглашениям от 10-го ноября?

— Вы получили не итоги, а возможность. По итогам национальных интересов Азербайджана, Карабахский конфликт решен под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и получил огромные перспективы для развития нации. Возвращение людей на освобожденные территории, доступ к природным ресурсам, к водным ресурсам. Как известно огромная проблема Азербайджана заключается в острой нехватке воды, а водные ресурсы контролировались оккупантами в Кельбаджаре. Это очень важная задача, которую Азербайджан сумел достичь.

Но если мы выходим за рамки Азербайджана, то я бы говорил крайне осторожно. Нужно понимать, что все возможности будут сопровождаться конфликтами, потому что и в Турции, и в России есть разные силы, которые по-разному на это смотрят. Запад, США и Франция тоже не останутся в стороне, и это тоже не будет легкой прогулкой. Они будут оказывать еще свое давление. Нужно помнить о Грузии, где еще сильно западное влияние, и даже ряд официальных лиц там являются гражданами Франции. Поэтому нельзя упускать из виду французское влияние в регионе Южного Кавказа. Это давление будет не только на Азербайджан, но и на Армению. Поэтому упиваться победой не нужно, Азербайджану необходимо закрепить эти итоги победы, которые есть. Закрепить в полной мере максимально быстрым освоением и возвращением людей на эти территории. Чем быстрее люди вернутся на свои территории, тем будет легче, если процесс затянется, то и проблем будет больше.

-Какое дальнейшее развитие вы видите в регионе?

-Азербайджану нужно стратегически по-новому моделировать отношения с разными странами. К примеру, с тем же Ираном, который в тяжелейшей ситуации, и в такой ситуации он находится на протяжении долгого времени. Все это непросто дается иранскому народу, поэтому Тегеран будет цепляться за те возможности, которые появятся у него на горизонте.

Такое же давление испытывает и Эрдоган. Западные страны готовы объявить турецкого президента каким-то злодеем. Однако, и в самом Париже сейчас нелегко. Франция на пороге революции. Поэтому я бы сказал, что сейчас нужно быстро решать свои стратегические задачи, потому что мир на пороге кризиса.

— Кризис?…Объясните, что имеете в виду…

-Сейчас наблюдается конфликт элит в мире. Конфликт между теми силами, которые имеют разные стратегии развития мира. Есть силы, которые делают ставки на государства как на формат формирования политики и те, кто делает ставки на транснациональные институты.

-Возвращаясь в наш регион… Многие эксперты считают Россию и Турцию врагами, некоторые конкурентами, а другая часть видит в качестве «хорошего» и «плохого» полицейских в разных регионах. Хотелось бы услышать вашу точку зрения…

-Я бы не хотел, чтобы Россия или Турция были полицейскими. Внутри обоих государств есть разные силы с разными концепциями развития этих стран. В России доминирует политическая элита, которая предполагает, что страна – это приложение к Западу. В Турции доминирует линия Эрдогана, который не считает свою страну приложением к Западу, однако оппозиция в Турции, в частности республиканцы, считают, что Турция – это часть Запада. Поэтому это сложная игра, и простого решения нет.

-Сейчас много говорят о геополитических изменениях на постсоветском пространстве. Процессы, которые развиваются в Беларуси, Кыргызстане, Молдове, карабахская война. Как, на ваш взгляд, обстоят дела на постсоветском пространстве?

-Сейчас уже можно точно сказать, что наблюдается завершение советской эпохи. Той плеяды политиков и геополитического положения. Именно сейчас начинается подлинная эпоха постсоветской эпохи. Карабахская война и победа Азербайджана – подлинное начало постсоветской эпохи. Причем Азербайджан умудрился сохранить преемственность советской эпохи, курса Гейдара Алиева, а он был членом Политбюро. Плюс сейчас Азербайджан решил ту проблему, которая являлась разрушением советской эпохи, началом ее конца. Вы — первое государство, которое вышло на стартовые позиции постсоветского мира в отличие от России, от Украины и всех остальных государств.

Это очень важный момент, который вы еще, возможно, не до конца осознаете, не осознают и в России. Азербайджан начал этот новый этап для постсоветского пространства.