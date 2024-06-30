Итак, на внеочередных выборах, назначенных на 28 июня после трагической гибели в прошлом месяце президента Ирана Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета, ни один из кандидатов не набрал половины голосов.

5 июля состоится второй тур, на котором избирателям предстоит сделать выбор между реформатором, обещающим улучшить отношения с Западом и ослабить социальные ограничения, и сторонником жесткой линии, стремящимся укрепить власть консерваторов.

После подсчета более 24 миллионов бюллетеней реформатор и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан набрал 42% голосов, в то время как Саид Джалили, оплот режима, который был самым идеологически жестким из трех консервативных кандидатов, набрал 38%.

Низкая явка — всего 40%, омрачившая ход выборов, похоже будет доминировать в политических дискуссиях перед вторым туром. Отсутствие избирателей разочаровало и стало упреком как для реформаторов, так и для сторонников жесткой линии. Даже разрешение участвовать в выборах кандидату-реформатору не вызвало достаточного интереса избирателей, на что рассчитывала иранская верховная власть, потому как сторонники реформации, недовольные экономическим кризисом, социальными ограничениями и изоляцией страны от Запада, все больше разочаровываются в возможностях своих лидеров влиять на политический процесс. Не помогло и трехкратное продление времени голосования, аж до 00:00.

Вообще, было удивительно, что азербайджанец-реформатор, критиковавший правительство за отсутствие сдвигов в расследовании смерти Махсы Амини – погибшей после ареста за ненадлежащее ношение хиджаба, чья смерть вызвала волну женских протестов невиданного доселе масштаба во всем Иране, требующий свободу медиа, улучшения отношений с США, привлечения иностранных инвесторов для развития страны, вообще прошел через жесткий кастинг Совета стражей. В 2021 году он пытался участвовать в выборах, тогда ему не разрешили, но в этом году, видимо, сам Хаменени решил ввести некоторую интригу в выборы с целью привлечь избирателей к урнам. Однако Али Хаменеи, выступая на недавних торжествах по случаю праздника Ид аль-Гадир, все же сделал завуалированное предупреждение Пезешкиану. «Некоторые политики в нашей стране считают, что они должны угождать той или иной державе, что невозможно добиться прогресса без привязанности к известным странам и державам. Некоторые так думают. Или они считают, что все пути к прогрессу ведут через Америку», — сказал Хаменеи, добавив, что такие политики не смогут хорошо управлять страной.

Однако, расчет Хаменеи на привлечение избирателей к урнам не оправдался – явка была низкой, как и в прошлом году, а Пезешкиан неожиданно вырвался вперед. Опешившие консерваторы мгновенно отреагировали и решили консолидироваться вокруг своего соратника Саида Джалили и помочь ему победить.

Так, Коалиционный совет сил исламской революции, одно из крупнейших консервативных политических движений Ирана, а также ранее снявшие свои кандидатуры с выборов вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми и мэр Тегерана Алиреза Закани призвали голосовать во втором туре за их единомышленника — представителя лидера Ирана в Совбезе республики Саида Джалили. «Поскольку второй тур выборов посвящен соперничеству между Саидом Джалили и Масудом Пезешкияном (представителем крыла реформистов), Коалиционный совет сил исламской революции, свидетельствуя о своем уважении к Пезешкияну, в то же время <…> призывает всех своих участников и сторонников по всей стране использовать все свои возможности, чтобы выразить поддержку Саиду Джалили», — говорится в заявлении движения.

Кандидатуру Джалили также поддержало консервативное движение «Сеть последователей исламской революции».

Газизаде Хашеми в X (ранее Twitter) также призвал поддержать Джалили. Закани в заявлении, размещенном в X, отметил, что «предстоящая неделя — решающая для фронта революции, если в первом туре среди революционных сил были разногласия, то теперь Всевышний дал второй шанс, во втором туре разногласий уже нет, единственным правильным выбором будет [голос за] Саида Джалили».

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, занявший третье место в первом туре президентских выборов в Иране и выбывший из гонки, спустя час после объявления официальных результатов первого тура тоже призвал голосовать во втором за Джалили. Коалиционный совет сил исламской революции поблагодарил Галибафа, Газизаде Хашеми и Закани за публичную поддержку кандидата от консерваторов.

Может ли второй раунд выборов привести к победе реформатора? Позволят ли консерваторы ему занять президентское кресло?

Следует признать — да, допуск к выборам строго подконтролен лично самому Хаменеи, но подсчет голосов в Иране как будто ведется честно, откровенные фальсификации не замечены. Однако, стражи исламской революции прибегают к методам манипуляций общественным сознанием. Так, согласно новому анализу организации «Объединенные против ядерного Ирана» (UANI), тайное подразделение Стражей исламской революции (КСИР) фальсифицирует выборы и манипулирует политическим ландшафтом Ирана посредством тайной сети культурных и политических операций (источник: Iranintl).

Этот аппарат, известный как штаб-квартира Бакиаталлы, тесно сотрудничает с Министерством разведки, чтобы стратегически повлиять на нынешние досрочные выборы по замене бывшего президента Ибрагима Раиси, сообщает неправительственная организация.

UANI заявляет, что ее отчет знаменует собой первое четкое разоблачение этих методов манипуляции выборами.

34-страничный отчет, озаглавленный «Инженерные умы и голоса», основан на оригинальных материалах из штаб-квартиры КСИР в Бакиаталле, включая лекции, учебники, письменные презентации и выступления.

Касра Аараби, один из авторов исследования, отмечает, что группа была создана в 2019 году с явной целью реализовать видение Верховного лидера Али Хаменеи об «идеальном исламском правительстве и обществе».

Группа, связанная с Канцелярией Верховного лидера, возглавляет инициативу в рамках более широкой пятиэтапной доктрины Хаменеи по достижению этой цели. Сообщается, что это включает в себя пятилетний план, направленный на создание «инсайдерского гражданского общества» под руководством режима путем вербовки и обучения четырех миллионов иранцев в 800 000 групп, призванных оказывать влияние на население и контролировать его.

Таким образом, можно констатировать, что теократический режим прилагает максимум усилий для недопущения реформации во власть.

Всего через несколько дней станет ясно, удастся ли реформаторскому крылу переиграть консерваторов с учетом того, что поддержку Пезешкиану оказывают экс-президенты реформаторы Хасан Роухани и Мухаммад Хатами, призвавшие голосовать за кандидата, намеревающегося в случае избрания возобновить ядерное соглашение, заключенное в 2015 году с США и европейскими странами.

Подождем…