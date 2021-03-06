Максим Орешкин заразился коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На совещании по вопросу социально-экономического развития Кузбасса Мишустин, выражая благодарность высокопоставленным чиновникам за их работу по подготовке соответствующей программы, отметил, что Орешкин «очень много работал, чтобы эта программа случилась». «К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, ему передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — сказал премьер.