Макрон заявил о недопустимости блокирования и игнорирования России

Россию нельзя игнорировать и блокировать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую», — приводит его слова «РИА Новости»».

По мнению Макрона, Европе необходим диалог с Москвой, целью которого должно стать урегулирование замороженных конфликтов и обеспечение кибербезопасности.

Макрон подчеркнул, что санкции, введенные европейскими странами в отношении России, а также контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и самой российской стороне, учитывая, что положительного результата от их введения не отмечается.

Кроме того, он добавил, что Франция полностью разделяет позицию России о недопустимости сложившейся ситуации в сирийском Идлибе.

Обстановка в Сирии обострилась с начала текущего месяца: 3 февраля при обстреле турецких сил в Идлибе погибли восемь человек. После этого турецкая сторона заявила о ликвидации 76 военных режима Асада в ответ на обстрел своих солдат.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопрос возвращения Крыма РФ также считает закрытым, поскольку процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права (lenta.ru)