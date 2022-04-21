Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в урегулировании, сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.

«Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании», — сказал Атталь в эфире телеканала France Info. При этом он ушел от ответа на вопрос о том, может ли такой визит стать первым в случае переизбрания Макрона на пост главы государства.