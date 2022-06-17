Украина в нормальных условиях не могла бы претендовать на статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Бэ-эф-эм, опубликованном в пятницу.

«В нормальных условиях Украина не должна была быть кандидатом. Статус кандидата подразумевает процесс, который длится годами, примером может послужить Сербия. Это лишь глава в переговорах. Мы это делаем, потому что идут военные действия, и считаем, что это было бы правильно», — заявил он.

Макрон отметил, что такого мнения придерживаются Франция, ФРГ, Италия и Румыния, лидеры которых посетили в четверг Киев. Решение же о присвоении статуса должно быть принято на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Одобрение такого шага стало бы «сильным политическим жестом для Украины», знаменующим начало «долгого пути» в ЕС, а также «сигналом для России».

«Надеюсь, что такой положительный сигнал будет подан и Молдавии, также ослабленной сепаратистским движением в Приднестровье. Она может стать кандидатом», — сказал Макрон, повторив, что статус кандидата не означает приема в ЕС, но позволяет показать принадлежность той или иной страны к «европейской семье».

Макрон отметил, что роль Франции — помогать Украине и поддерживать дипломатические связи с Россией.