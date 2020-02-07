Макрон призвал европейцев не быть зрителями в новой гонке вооружений

Европейские страны «не могут оставаться зрителями» в возможной гонке ядерных вооружений, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступая в пятницу, 7 февраля, в Военной академии (École de guerre) в Париже с речью о новой французской ядерной доктрине, он призвал государства континента настаивать на «международной программе контроля над вооружениями».

По словам президента Франции, он будет убеждать европейских партнеров в необходимости создания основ для совместной международной стратегии такого контроля и инициирует «стратегический диалог» по проблеме ядерного устрашения. Кроме того, Макрон намерен предложить европейским партнерам участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы.

Целью при этом является «настоящая стратегическая культура среди европейцев», сообщил он. Вместе с тем Париж не намерен делить с другими странами свой ядерный арсенал, пояснил далее Макрон. (DW)