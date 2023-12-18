Вторжение Владимира Путина в Украину и его требование «собирать манатки и отправляться к границам 1997 года» показали, что политика главного европейского лидера Ангелы Меркель по сдерживанию России путем экономического сотрудничества не сработала, более того — потерпела крах.

Мировые лидеры не увидели или предпочли не заметить исходящих от России угроз в Мюнхенской речи Путина, прозвучавшей на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, в которой он сделал достаточно открытую заявку на возвращение места и роли своей страны в ставшей однополярной после развала СССР мировой системе координат.

Названная впоследствии «программным выступлением в области внешней политики и безопасности» речь российского лидера, уже подсадившего европейцев на российскую «нефте-газовую иглу» и добившегося абсолютной зависимости Европы от своего энергетического сырья, напрямую указывала на его намерения разрушить существующий мировой порядок, вернуть России как правопреемнице СССР позиции мировой державы в новом, если даже не двуполярном, но хотя бы в многополярном мире. Он уже тогда выразил несогласие с лидерством США, расширением НАТО на восток. Укрепило Путина в своем мнении изгнание России из тогда еще G-8 после аннексии Крыма в 2014 году и его обструкция на саммите «двадцатки» в Австралии в том же году, опять же, из-за Крыма. После чего о былых теплых отношениях с мировыми лидерами и перспективой занять место СССР в мировой политике можно было забыть. Меняющиеся периодически в демократическом мире лидеры ведущих стран в своем множестве про угрожающую речь Путина не забыли, хотя были временами среди них и подпадавшие под его «очарование» в силу разных причин, иной раз и меркантильных, как это было с Дональдом Трампом или Ангелой Меркель, придерживающейся, как и многие европейские лидеры, политики «Путинферштейн».

Ровно через 15 лет и две недели после своей Мюнхенской речи Путин, так и не восстановивший свое прежнее реноме в мировой политике прокси-методами, решился на отчаянный шаг и приступил к осуществлению своего плана вооруженным путем. Дипломатические угрозы не сработали, поэтому он решил продемонстрировать мускулы, будучи вполне резонно уверенным, что коллективный Запад даст слабину, как это было в случае с Грузией в 2008 году и с Крымом, и не решится заступиться за Украину, пожертвовав своим благополучием и спокойной сытой жизнью, а сама Украина, будучи не способной противостоять мощи второй армии мира, в течение трех дней падет к его ногам, прося пощады. Уверенности в этом ему придал высокомерный совет американского президента Джо Байдена после разговора с Путиным в Женеве в 2021 году молодому, еще не окрепшему в политике «юнцу» Владимиру Зеленскому, идти «выполнять Минские соглашения».

Но Путин просчитался – многократно уступающая России во всем, начиная от финансовой составляющей и до численности армии и ее военного потенциала, Украина выстояла, Киев не пал за три дня, президент Зеленский, удививший своим аденауэровским ответом (на предложение Сталина Аденауэру в 1952 году воссоединить Германию по образу ГДР канцлер ФРГ ответил, что «предпочел бы быть канцлером в половине Германии, чем политзаключенным в объединенной Германии») как Путина, так и других членов нормандской четверки в декабре 2019 года в Париже, не сбежал, как сам «мачо» в дни пригожинского мятежа, украинцы продемонстрировали готовность идти на врага с охотничьим ружьем, вилами, лопатами и даже с отравленными пирожками.

Но в одном он был прав – ленивый Запад не хотел вписываться за Украину и помогать ей оружием. Увеличившая запланированную ранее на 2024 год военную помощь в 4 млрд евро до 8 млрд Германия с барского плеча в начале войны отправила украинским военным лишь каски в количестве 5 тыс., отказавшись передавать летальное оружие, а Запад, включая США, в целом ограничился введением антироссийских санкций.

С тех пор утекло много воды – за почти два года широкомасштабной войны в умах западных политиков произошла революционная трансформация – пусть и с большими трудностями и задержками, ценой неимоверных дипломатических усилий украинского президента Зеленского удалось изменить отношение европейцев и американцев к самой сути российской власти, ее намерений и планов, была сформирована международная антироссийская коалиция по обороне Украины в формате «Рамштайн», определяющую роль в поддержке Украины сыграли прошедшие через советскую оккупацию балтийские страны и Польша, а также Великобритания. Роль тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона в мобилизации западных стран для помощи Украине невозможно переоценить. Сегодня Соединенные Штаты, в начале войны поставляющие Украине вооружения с ограничениями — гаубицы без GPS, ракетные системы с ограниченной дальностью, опасаясь реакции Москвы и еще большей «эскалациии», хотя куда уж больше, уже стали ведущими поставщиками всей необходимой для военных действий и самой современной военной техники. Украинская армия оснащена европейскими и американскими танками Leopard, ABRAMS, дальнебойными ракетами HIMARS, Storm Shadow, NASAMS, ЗРК NASMAS и Patriot, беспилотниками, самолетами и многим другим высокотехнологичным вооружением, всего и не перечислить.

Если в начале войны проблема заключалась в убеждении Запада встать на защиту Украины, то теперь – в нехватке вооружения для Украины. После окончания Второй мировой войны казалось, что ведущие страны мира больше никогда не позволят повториться подобной трагедии мирового масштаба. Фактором сдерживания стало ядерное оружие, а после распада СССР – энергетическое и торговое сотрудничество.

Однако Путин поставил мир перед фактом – в условиях исходящих из России угроз для Украины и других постсоветских республик, а также стран Восточной Европы, а далее и Западной, разгорания военных конфликтов в других точках планеты, причем не без участия Москвы, — на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС, Ираном, Хезболлой в Ливане, йеменскими хуситами, вероятностью захвата Венесуэлой района Эсекибо Гайаны, Китаем – Тайваня, конфликта между Северной и Южной Кореей, и в условиях усиленного вооружения КНДР, Ирана, Китая и России для обеспечения своей безопасности в странах европейского и тихоокеанского континента появилась необходимость наращивания военного производства. Да и в США уже подумывают о расширении производства военной техники.

То есть, правопреемница СССР в очередной раз дала старт гонке вооружений. Как из-за развязанной Гитлером мировой войны государства задумались об обеспечении безопасности своей территории, так и сейчас из-за Путина началась невиданных масштабов гонка вооружений. Но на сей раз в ее основе лежит не идеологическое противостояние капиталистического мира с большевизмом, названное холодной войной из-за отсутствия военных действий, а угроза реальной войны между силами Добра и Зла на разных концах планеты.

Ведущие мировые державы задумались об увеличении военного бюджета в масштабах, превышающих нынешние на десятки, а то и сотни миллиардов долларов, и наращивании производственных мощностей оборонной промышленности. Так, Япония планирует довести военный бюджет на 2024 финансовый год на рекордную в истории страны сумму почти 7,739 трлн иен (более 53 млрд долларов); оборонный бюджет Германии возрастет на 1,7 млрд евро и составит 51,8 млрд евро, общие расходы Германии на оборону достигнут 78 млрд евро; военный бюджет Великобритании на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд; военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы на 2019-2025 годы; США предусматривают финансирование национальной обороны в размере $886 млрд, что на $28 млрд больше, чем в прошлом году; НАТО увеличивает военный бюджет на 12%, что составит €2,03 млрд; военный бюджет Тайваня в 2024 году установит новый рекорд с ростом на 3,5% и составит примерно $19 млрд; Китай увеличил расходы на оборону в 2023 году на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд), на 2024 год расходы пока не утверждены; на военные нужды в 2024 году в Украине планируется направить 1,69 трлн гривен ($46,9 млрд). Но самый большой рост относительно предыдущего года показывает военный бюджет воюющей России — на 68% относительно 2023 года, что составит более 10,77 трлн рублей. Это в три раза больше, чем было до начала войны.

Однако, чтобы наверстать европейским странам упущенные возможности для создания военного баланса с Россией понадобятся годы. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Welt am Sonntag, оборонной промышленности нужно время для наращивания своих мощностей — пять-восемь лет. Он напомнил, что Россия «значительно увеличивает объемы оборонного производства», а угрозы Владимира Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы «следует воспринимать очень серьезно». «Это не просто бряцание саблями. Мы можем предстать перед опасностями в конце этого десятилетия. Но к тому времени мы будем к ним готовы», – подытожил чиновник.

Да, расходы стран НАТО на оборону постоянно сокращались с 1980-х годов до 2022 года, однако, ситуация в мире изменилась после российского вторжения в Украину и возникших новых угроз, в их военном арсенале в случае расширения географии военного конфликта может оказаться недостаточно вооружений. Россия спровоцировала новую гонку вооружений. Предыдущая, Гонка-1, привела к краху Советского Союза, что Гонка-2 готовит для его правопреемницы? Доживем до…