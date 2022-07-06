Премьер-министра Израиля Яир Лапид высказал опасение, что сохранение Ираном статуса-кво в результате переговоров может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке, которая «угрожает миру во всем мире». Об этом он заявил в преддверии встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«У нас могут быть разногласия по поводу содержания соглашения, но мы не расходимся во мнениях по поводу фактов. А факты таковы, что Иран нарушает соглашение и продолжает развивать свою ядерную программу», — заявил Лапид.

Израильский премьер также упрекнул Тегеран в создании беспилотников, которые используются для атак на подконтрольные Тель-Авиву территории.

Ранее сообщалось, что переговоры по ядерной сделке с Ираном, вероятно, возобновятся после визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток в этом месяце. До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также подтвердил в ходе пресс-конференции, что стороны готовят продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном. (Газета.Ру)