До парламентских и президентских выборов в Турции остался ровно месяц – да, как известно, выборы в братской стране состоятся именно 14-го мая этого года.

Пока же различные социологические службы объявляют результаты своих опросов, стараются делать точные прогнозы касательно предстоящих выборов.

По данным этих опросов, нынешний президент Реджеп Тайиб Эрдоган заметно опережает своих соперников. Думается, что в этом нет ничего удивительного, т.к. в последнее время внутренний и международный авторитет турецкого президента заметно возрос.

Даже ходят слухи, что якобы кандидатура нынешнего турецкого президента может быть выдвинута на Нобелевскую премию, т.к. усилиями именно Эрдогана были урегулированы некоторые аспекты российско-украинской войны.

Но нынешние турецкие выборы нас интересуют с другого аспекта. Сперва заметим, что по мнению подавляющего большинства политических наблюдателей, независимо от результатов выборов, отношение турецкой политической элиты к Азербайджану вовсе не изменится, т.к. есть т.н. «государственная машина», которая вырабатывает государственные интересы, независимо от того, кто занимает и контролирует политический Олимп.

Мы в принципе, в целом согласны с подобными прогнозами и оценками. Но все же политику делают люди и многое тут зависит от их личных качеств, от симпатий и антипатий того или иного политика. Заметим, что отношение и прежних руководителей братской Турции к Азербайджану было на высоком уровне, но все же они не смогли оказать ту поддержку Азербайджану, которую смог сделать президент Эрдоган – да, во Второй Карабахской войне без дипломатической и военно-технической поддержки Турции нам пришлось бы очень трудно. Так мы освободили свои оккупированные районы. Но процесс еще не завершен.

Во-первых, еще не достигнут окончательный мир и не подписан мирный договор.

Во-вторых, не проведены соответствующие работы по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

В-третьих, даже премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает говорить, как «миротворец» — «голубь мира», а действует, как ярый реваншист, который до сих пор надеется, что наступят «благоприятные времена», и они смогут восстановить свои былые «утраченные позиции».

Заметим, что буквально на днях он в очередной раз заявил, что Нагорный Карабах должен остаться в составе Азербайджана, но почти одновременно с этим же заявлением Ереван совершил еще одну военную провокацию, в результате которой погибли трое военнослужащих Азербайджана.

Одним словом, нам еще придется много работать с братской Турцией, чтобы покончить с армяно-азербайджанским конфликтом. Именно поэтому почти все азербайджанцы заинтересованы в том, чтобы президент Эрдоган не покидал турецкий политический Олимп. Конечно, выборы в Турции обещают быть весьма и весьма напряженными.

Кроме президентских выборов есть еще парламентские. Сможет ли правящая коалиция одержать в них победу?

Признаться, нам трудно однозначно ответить на этот вопрос, потому что еще не забыто удачное выступление оппозиционных партий на последних выборах.

Тут надо отметить, что в победе Эрдогана заинтересованы не только азербайджанцы. В апреле Турцию посетит российский президент Владимир Путин, чтобы выразить политическую и дипломатическую поддержку своему турецкому коллеге. По мнению многих политических наблюдателей результатов турецких выборов ждут даже в Армении. Поэтому все склонны думать, что пока выборы в Турции не завершатся, никаких крупных встреч между представителями Азербайджана и Армении не ожидается.

Неслучайно, что теперь политическими аналитиками высказываются самые различные форматы встреч, называются самые различные даты, но все они остаются пока гипотетическими.

Поэтому придется ждать завершения турецких выборов. Будем надеяться, что результаты выборов не станут для нас политическим сюрпризом…