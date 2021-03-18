Макрон предрек Франции «тяжелый период»

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что до середины апреля страну ждет тяжелый период борьбы с COVID-19. Об этом сообщает BFM, ссылаясь на мэра города Пуасси Карла Олива.

Отмечается, что мэр заявил об этом в ходе анонсирования визита Макрона в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле.

«Будет тяжелый период до середины апреля», — привел он слова президента, сказанные в ходе визита о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.

По сведениям Олива, Макрон рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. Однако к настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, заверил мэр Пуасси.

Ранее премьер Франции Жан Кастекс заявил, что в стране началась третья волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.