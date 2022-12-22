«Когда я говорю о гарантиях, я говорю обо всех этих странах, [о гарантиях] для нас, но также для России».

Под «этим регионом» Макрон подразумевает не только Украину и Россию, но и другие бывшие советские республики, в которых имели или имеют место территориальные конфликты, – Азербайджан, Армению, Грузию и Молдову:

Об этом сообщает The Wall Street Journal; журналист газеты был среди трех репортеров, с которыми на борту президентского самолета общался возвращавшийся с саммита в Иордании Макрон.

Макрон заявил, что поддерживает стратегию «абсолютной защиты Украины». А ее победа на поле боя затем должна быть закреплена в «новом тексте, который должен положить начало новому порядку, гарантирующему политическую стабильность и безопасность этого региона и Европы».

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который ранее для прекращения войны предлагал дать определенные гарантии России (за что подвергся критике как в Украине, так и на Западе), сформулировал более широкий подход. Гарантии безопасности должны быть определены и обеспечены для всего региона – от Кавказа до Европы.

Макрон пытается сохранить открытыми дипломатические каналы с Москвой, и после начала войны несколько раз разговаривал с Владимиром Путиным. В начале декабря он заявил, что союзникам по НАТО необходимо подумать, какие гарантии безопасности они могут дать России, когда та согласится вернуться за стол переговоров с Украиной. По его мнению, этот вопрос стоит учитывать при обсуждении новой архитектуры безопасности в Европе после завершения войны.

Подобная позиция вызвала резкую критику в Украине и ряде европейских стран. Тем более что Макрон упомянул слова Путина, который неоднократно объяснял вторжение в Украину тем, что НАТО подошло к границам России.

«Кому здесь нужна безопасность? Соседям России, – прокомментировал слова Макрона президент Финляндии Саули Ниинисте. – Если Россия может дать своим соседям какие-то гарантии безопасности, то почему бы и нам не дать России <…> такие же надежные гарантии безопасности?».

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в среду завил, что для него «справедливый мир» с Россией означает «отсутствие компромиссов в том, что касается суверенности и цельности территории и возмещения всех убытков». «Что значит «справедливый мир» для тех, кто потерял своих детей на передовой?», – обратился он к присутствовавшим на его совместной пресс-конференции с президентом Джо Байденом.

С последним Макрон тоже обсуждал «архитектуру безопасности, в который мы завтра хотим жить», во время визита в США в конце ноября.

В понедельник в интервью французскому телеканалу TF1 Макрон подтвердил свое желание предоставить гарантии безопасности как Киеву, так и Москве, когда состоятся мирные переговоры по прекращению конфликта. При этом Франция продолжает снабжать Украину вооружениями, отметил президент: была осуществлена поставка в последние дни, будут поставки и в I квартале 2023 г., в частности, новых самоходных артиллерийских установок Caesar. Это соответствует его словам о следовании стратегии «абсолютной защиты Украины», сказанным в среду на борту самолета.

Во время полета Макрон так ответил на критику своих предложений:

«Все европейцы и западники, дающие мне уроки морали, должны мне объяснить, кто будет сидеть за столом переговоров. Что касается меня, я не хочу, чтобы обсуждением грядущего занимались только китайцы и турки». (moscowtimes.ru)