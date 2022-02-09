Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Москву как телеграфист НАТО и ЕС.

Так считает кандидат в президенты страны от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Он приехал в Москву не как президент Франции, а как телеграфист НАТО и Евросоюза, из-за чего он был принят холодно, что не могло ни от кого ускользнуть. Я думаю, что на самом деле этот кризис может усугубиться», — сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.

В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта в Украине и открыв новые перспективы.