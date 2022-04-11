Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 95 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,41 процента голосов.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные французского МВД.

На втором месте — Марин Ле Пен с 24,03 процента голосов, на третьем — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (21,57 процента), на четвертой позиции расположился крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (6,97 процента). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,75 процента).