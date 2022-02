British Council и Посольство Великобритании в Баку объявляют о начале седьмого Фестиваля британских фильмов.

В Баку в седьмой раз пройдет Фестиваль Британских Фильмов. В этом году событие перекликается с тридцатой годовщиной установления дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном.

Организаторы фестиваля — British Council совместно с Посольством Великобритании и Министерством культуры Азербайджана намерены представить азербайджанским зрителям самые интересные, интеллектуальные и получившие наивысшее одобрение критиков британские фильмы.

Как сообщила # менеджер по проектам British Council Диляра Ибрагимова, фестиваль британских фильмов в 2022 году посвящен изменению климата в мире, сотрудничеству, диалогу и действиям по решению данной проблемы.

Старт фестиваля – 3 марта. В качестве главных площадок для просмотра фильмов выбраны киноцентр Низами и Пространство современного искусства YARAT.

Фестиваль откроется показом ретро-комедии «Герцог» (THE DUKE), повествующей об ограблении и борьбе за справедливость, снятой с участием оскароносных Оскара Джима Бродбента и Хелен Миррен.

Также в программу вошли два документальных фильма – «Люди против изменения климата» (THE PEOPLE V CLIMATE CHANGE) (BBC) и «Разрушая границы: Научный взгляд на нашу планету» (BREAKING BOUNDARIES: THE SCIENCE OF OUR PLANET)(Netflix). Обе картины посвящены стихийным бедствиям, вызванным изменением климата, и тому, что может сделать человечество во имя спасения планеты.

Церемония открытия фестиваля состоится в киноцентре Низами, 3 марта в 18.30.

«Фестиваль британских фильмов является выражением нашей приверженности распространению ценностей равенства, разнообразия и инклюзивности с помощью киноискусства. Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке», — подчеркивают организаторы фестиваля.

Посол Великобритании в Азербайджане господин Джеймс Шарп отметил, что фестиваль британских фильмов в Азербайджане в этом году приобретает особое значение, так как проходит в канун тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном, и, одновременно посвящен такому глобальному и важному событию, как выполнение итогов Климатического саммита, прошедшего в Глазго в ноябре прошлого года.

«Предстоящий фестиваль посвящен проблеме изменения климата, и мы надеемся, что демонстрируемые фильмы не только развлекут зрителей, но и дадут информацию для размышления и вдохновят их на действия», — заявил дипломат.

Директор British Council в Азербайджане, господин Фрэнсис Гарденер-Трехо, в свою очередь обратил внимание на то, что азербайджанской аудитории будут представлены лучшие новинки британского кинематографа:

«Нам особенно приятно вновь провести данное мероприятие лицом к лицу со зрителями и пригласить всех в кинотеатры, чтобы вживую насладиться настоящей магией кино. Тема фестиваля в этом году совпадает с решающим моментом в борьбе с изменением климата и демонстрирует роль, которую должен играть кинематограф в ознакомлении общественности с данной проблемой, стимулировании обсуждений и нахождения решений для лучшего будущего во всем мире», — подчеркнул он.

Фестиваль завершится 25 марта. С полной программой можно ознакомиться на сайте организаторов.