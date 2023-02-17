В Баку в очередной раз пройдет глобальный конкурс для художников нового поколения Red Bull Doodle Art.

Как сообщает #, победитель локального финала отправится на мировой, который пройдет в Амстердаме с 25 по 28 мая.

Red Bull Doodle Art – международный творческий конкурс, в котором рисунки студентов со всего мира оценивают с точки зрения стиля и креативности.

По одному участнику из каждой страны будут отобраны для международного финала, в котором определится лучший дудл-художник.

Работы мировых финалистов будут выставлены в Глобальной виртуальной галерее, где любой ценитель искусства сможет ими полюбоваться.

Произвольный рисунок, сделанный человеком, пока сознание занято чем-то другим, называется «дудлингом». Эта привычка объединяет многих молодых людей по всему миру. «Дудлы», нарисованные студентами во время пар, называют паракулями.

Red Bull Doodle Art создает уникальную возможность для студентов и творческих людей.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться на www.redbull.az/doodle-art

В конкурсе могут принять участие все желающие старше 18 лет, проживающие в Азербайджане.

Все, что им для этого нужно — это ручка, бумага и воображение.