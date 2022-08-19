В сети кинотеатров «CinemaPlus» с 22 по 31 августа пройдет фестиваль фильмов уходящего лета, сообщает #.

«CinemaPlus» подготовил фильмы по специальной скидочной цене, которая порадует зрителя.

Цена на билет в Сумгайыте и в Гяндже составит 3 маната, а в Баку 4 маната.

Суббота и воскресенье входит в акцию.

Список фильмов, которые будут на акции:

• Американский боевик «Топ Ган: Мэверик»

• Фильм ужасов «Черный телефон»

• Биографический фильм «Элвис»

• Французская комедия «Не звезди!»

• Фильм ужасов «Открытое море: Монстр глубины»

• Американский супергеройский фильм «Тор: Любовь и гром»

• Анимационный фильм «Mutlu OyuncakDükkanı»

• Анимационный фильм «Пёс-Самурай и город кошек»