В сети кинотеатров «CinemaPlus» с 22 по 31 августа пройдет фестиваль фильмов уходящего лета, сообщает #.
«CinemaPlus» подготовил фильмы по специальной скидочной цене, которая порадует зрителя.
Цена на билет в Сумгайыте и в Гяндже составит 3 маната, а в Баку 4 маната.
Суббота и воскресенье входит в акцию.
Список фильмов, которые будут на акции:
• Американский боевик «Топ Ган: Мэверик»
• Фильм ужасов «Черный телефон»
• Биографический фильм «Элвис»
• Французская комедия «Не звезди!»
• Фильм ужасов «Открытое море: Монстр глубины»
• Американский супергеройский фильм «Тор: Любовь и гром»
• Анимационный фильм «Mutlu OyuncakDükkanı»
• Анимационный фильм «Пёс-Самурай и город кошек»