Депутаты ригсдага (шведского однопалатного парламента) в понедельник, 29 ноября, во второй раз избрали лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалену Андерссон на пост премьер-министра. Кандидатуру 54-летней Андерссон, которая до этого занимала пост министра финансов, поддержал 101 депутат, 75 воздержались, против проголосовали 173 депутата. Однако в соответствии с принятой в Швеции системой кандидату на должность главы правительства не нужна поддержка абсолютного большинства — главное, чтобы абсолютное большинство не проголосовало против него.

Первый раз кандидатура Андерссон на должности главы кабинета министров была утверждена 24 ноября, но несколько часов спустя она подала в отставку. Причиной тому послужил выход Партии охраны окружающей среды («зеленых») из правящей коалиции в связи с одобрением в парламенте бюджета, проект которого внесли оппозиционные правые партии — «Шведские демократы», Умеренная коалиционная партия и «Христианские демократы».

Андерссон стала лидером шведских социал-демократов только в начале ноября — после того как возглавлявший до этого партию и правительств Стефан Лёвен ушел в отставку. Этим шагом он хотел дать своей партии, позиции которой в последнее время пошатнулись, о чем свидетельствовали результаты опросов, больше шансов на парламентских выборах в сентябре 2022 года. (DW)