Украинские специалисты поддерживают ядерную безопасность на Запорожской атомной станции, но это происходит «в очень сложных условиях» из-за присутствия военных и работников «Росатома».

Об этом говорится в отчете агентства.

В своем отчете представители МАГАТЭ рекомендовало прекратить немедленные обстрелы станции на площадке и окрестностях, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение ЗАЭС.

Артобстрелы «все еще не привели к ядерной аварийной ситуации, но постоянно угрожают ядерной безопасности» и выбросу радиации.

«Поддержка в штатном режиме всех систем безопасности ЗАЭС является результатом усилий оперативного персонала. Однако эти усилия осуществляются в очень сложных условиях, когда на месте находятся военнослужащие и техника, а также представители Росатома», — говорится в отчете.

Также в МАГАТЭ рекомендовали обеспечить бесперебойное функционирование систем безопасности и оборудования ЗАЭС: «Это требует удаления транспортных средств с зон, которые могут помешать работе систем безопасности и оборудования… Украинский персонал на ЗАЭС в условиях российской оккупации испытывает постоянный стресс и напряжение, особенно в связи с ограниченным количеством персонала. Это может привести к увеличению числа человеческих ошибок».

Работникам должны восстановить надлежащую рабочую атмосферу, включая поддержку семьи. (УНИАН)