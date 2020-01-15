МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД

МАГАТЭ в курсе заявлений Ирана о пятом этапе сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, агентство продолжает инспекции, заявил в среду представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.
«Агентство в курсе заявлений, которые сделал Иран о пятом этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал Даль журналистам.
«МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране. Как и раньше, агентство продолжит информировать государства-члены МАГАТЭ о развитии ситуации», — добавил он.(РИА Новости)
| 2020-01-15T15:58:43+00:00 15 января 2020, 19:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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