МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД

МАГАТЭ в курсе заявлений Ирана о пятом этапе сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, агентство продолжает инспекции, заявил в среду представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.

«Агентство в курсе заявлений, которые сделал Иран о пятом этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал Даль журналистам.