МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД

МАГАТЭ в курсе заявлений Ирана о пятом этапе сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, агентство продолжает инспекции, заявил в среду представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.
«Агентство в курсе заявлений, которые сделал Иран о пятом этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал Даль журналистам.
«МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране. Как и раньше, агентство продолжит информировать государства-члены МАГАТЭ о развитии ситуации», — добавил он.(РИА Новости)