Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, который был обнаружен ранее на его объектах, предоставить документацию и доступ к этим объектам, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст резолюции о «Соглашении о гарантиях по ДНЯО с Исламской Республикой Иран», принятой Советом управляющих МАГАТЭ 17 ноября.

Согласно постановлению Совета, для обеспечения проверки непереключения ядерного материала от Ирана требуется безотлагательное выполнение своих юридических обязательств. В целях прояснения всех нерешенных вопросов о выполнении гарантий Ирану необходимо без промедления предоставить технически достоверные объяснения наличия частиц урана антропогенного происхождения на трех незадекларированных локациях в стране.

«Чтобы Иран проинформировал агентство о текущем местонахождении ядерного материала и/или загрязненного оборудования», — добавляется в резолюции.

Совет регулятора также ожидает, что Иран «предоставит всю информацию, документацию и ответы, которые требуются МАГАТЭ» и предоставит доступ к местам и материалам, которые агентство считает целесообразными, для взятия проб на анализ.