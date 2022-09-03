Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пятницу подтвердил, что по завершении миссии на Запорожской атомной электростанции останется двое представителей организации.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в четверг возглавил миссию с участием 15 экспертов организации, проведших несколько часов на Запорожской АЭС.

«Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте – на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу», – сказал он.

Гросси также отметил, что на Запорожской АЭС «сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию ​​контролируют российские оккупационные силы», и добавил, что на следующей неделе представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ на следующей неделе.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна «защищать ее» от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.